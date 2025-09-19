venerdì, Settembre 19, 2025
NOLA (rgl) – Profumi di stagioni, storie di comunità e la forza della terra che nutre. Domenica 21 settembre, dalle 9 alle 13, la villa comunale di Nola si trasformerà in un crocevia di tradizioni e innovazione grazie al Mercato della Terra, l’iniziativa promossa da Slow Food Agro nolano che ogni terza domenica del mese richiama cittadini e produttori in un dialogo diretto, semplice e genuino. Tra i banchi sarà possibile scoprire e acquistare prodotti a chilometro zero: ortaggi di stagione, pane, formaggi, conserve, miele, legumi, uova e altre eccellenze del territorio, simboli di una filiera rispettosa dell’ambiente e delle persone. Il momento clou della mattinata sarà alle 11.30 con il Laboratorio del Gusto dedicato ai celebri fagioli dente di morto di Acerra: un vero patrimonio di biodiversità da tutelare e tramandare, raccontato e assaggiato direttamente con i custodi di questa tradizione agricola. Il Mercato della Terra non è solo un’occasione per fare la spesa, ma uno spazio di incontro e scambio culturale, dove la convivialità si intreccia con la consapevolezza: riscoprire i sapori autentici, sostenere l’economia locale e scegliere uno stile di vita più sostenibile diventano così un gesto quotidiano di responsabilità verso il futuro.

 

