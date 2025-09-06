NOLA (rgl) – Una serata di emozioni, tradizione e orgoglio sportivo ha segnato la presentazione ufficiale del Nola alla città. Nell’atrio del Comune, gremito di tifosi, la società bianconera ha alzato il sipario sulla nuova stagione alla presenza del sindaco Andrea Ruggiero, svelando staff tecnico, calciatori, sponsor e le divise firmate Givova: la prima bianconera, come da tradizione, e la seconda blu. Tra cori e applausi, il momento più toccante è stato l’omaggio a Luigi “Giginiello” De Micco, storico magazziniere bianconero oggi in pensione, che, in sedia a rotelle, ha ricevuto l’abbraccio commosso della squadra e dei tifosi. Grande emozione anche per il ritorno di Davide Mansi, difensore colpito da aneurisma cerebrale a luglio e reintegrato in rosa, accolto da una vera standing ovation. Sul palco, il nuovo tecnico Domenico Giampà ha promesso impegno e dedizione per “onorare storia e blasone del Nola” proprio nell’anno del Centenario. Parole di carica sono arrivate anche dal presidente Giuseppe Langella, che ha tracciato l’obiettivo: “Saremo la mina vagante del Girone H, ce la giocheremo con tutti”. Non è mancato un passaggio delicato sulla questione stadio: il sindaco Ruggiero ha sottolineato le criticità dello Sporting Club, precisando che l’unica strada percorribile resta la ristrutturazione urgente dell’impianto per garantire al Nola una casa all’altezza della sua storia.