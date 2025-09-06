CASERTA (rgl) – Una misura alternativa trasformata in un boomerang. Questa mattina i carabinieri della stazione di Sant’Arpino hanno arrestato un 40enne residente a Frattaminore, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. L’uomo, che svolgeva attività lavorativa a Succivo ed era in regime di semilibertà, ha visto revocato il beneficio a seguito delle numerose violazioni delle prescrizioni imposte, puntualmente documentate dai militari dell’Arma. Secondo quanto ricostruito, il 40enne, nonostante l’opportunità concessa dal regime attenuato, avrebbe reiterato condotte persecutorie nei confronti della ex compagna, dimostrando una persistente pericolosità e una scarsa propensione al rispetto delle regole. Circostanze che hanno convinto l’Autorità Giudiziaria a disporre la sostituzione della misura con la detenzione in carcere. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.