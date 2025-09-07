QUALIANO (rgl) – Sirene spiegate e un inseguimento a tutta velocità tra le strade di Qualiano. È quanto accaduto nella tarda serata di ieri, quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato Davide B., 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale, denunciando per lo stesso reato anche un 26enne. Tutto è iniziato su corso Campano, dove la gazzella dell’Arma ha intimato l’alt a una Fiat Panda sospetta con tre persone a bordo. Il conducente, anziché fermarsi, ha finto di accostare per poi ripartire bruscamente, dando il via a un inseguimento che si è protratto per diversi minuti tra le strade cittadine. Durante la fuga, la Panda ha rallentato per consentire al 26enne di scendere: l’uomo era sottoposto a detenzione domiciliare con permesso di uscita, ma con il divieto di frequentare pregiudicati. Un tentativo maldestro di sviare i controlli che non è andato a buon fine. Alla fine, i carabinieri sono riusciti a bloccare tutti e tre i passeggeri: oltre al 28enne arrestato e al 26enne denunciato, a bordo c’era anche un 23enne incensurato. Per Davide B. si sono aperte le porte del carcere.