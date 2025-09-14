TORRE ANNUNZIATA (rgl) – Migliaia di persone hanno invaso le strade di Torre Annunziata ieri per la seconda edizione de “La Notte Bianca di Oplonti”, evento clou del cartellone “Scorci e sogni di fine estate” organizzato dall’amministrazione comunale. L’isola pedonale di 1,5 chilometri ha preso vita con oltre venti esibizioni musicali e artistiche distribuite tra corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele III, piazza Cesaro, piazza Nicotera e Villa del Parnaso. Tra gli appuntamenti più spettacolari, lo show acrobatico a 40 metri d’altezza in piazza Ernesto Cesaro ha catturato l’attenzione del pubblico, che ha seguito con il naso all’insù la performance dei tre acrobati e del violinista sospesi in aria. Hanno riscosso grande successo anche il fachiro dei serpenti, gli spettacoli musicali sulla terrazza di Villa del Parnaso e le street band. Spazio anche ai più piccoli, con gonfiabili e intrattenimento in Piazza Nicotera. Ottima la partecipazione dei commercianti, che hanno mantenuto i negozi aperti e allestito spazi per la ristorazione sui marciapiedi. Palazzo Criscuolo, aperto alla città, ha ospitato esposizioni della Pro Loco, del progetto Ri-Bello e dell’associazione Kest’Art. “È stato bellissimo percepire il calore e la partecipazione della città – ha dichiarato il sindaco Corrado Cuccurullo – La ‘Notte Bianca di Oplonti’ permette ai cittadini di riappropriarsi degli spazi urbani e lascia un’energia positiva che dura nel tempo. Eventi come questi sono una vera iniezione di fiducia e positività per la città”.