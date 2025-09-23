NAPOLI (rgl) – Momenti di tensione nella notte a Napoli, quando un inseguimento ad alta velocità tra polizia e due minorenni ha rischiato di trasformarsi in tragedia. I due, entrambi 17enni napoletani, sono stati intercettati dagli agenti del commissariato Poggioreale in via Marino di Caramanico a bordo di uno scooter con la targa coperta e senza casco. Nonostante l’alt intimato dalla Polizia, il conducente ha tentato di fuggire, dando vita a manovre pericolose per la circolazione stradale. L’inseguimento si è concluso in via Vincenzo de Giaxa, dove lo scooter ha impattato contro una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Durante la fuga, i due minorenni si sono disfatti di un coltello a serramanico e di una pistola calibro 8, priva di tappo rosso con due cartucce a salve nel caricatore, prontamente recuperati dagli operatori. I ragazzi sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento dei beni della Pubblica Amministrazione e occultamento di targa. Al termine degli accertamenti, sono stati affidati ai rispettivi familiari. L’episodio rientra nei servizi straordinari della Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e garantire la sicurezza del territorio.