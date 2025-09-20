sabato, Settembre 20, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Caserta, notte di ricerche: ciclisti salvati e uomo ancora disperso a Roccamonfina

CampaniaCasertaCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

CASERTA (rgl) – Doppio intervento di soccorso e una notte di tensione per i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta. Non solo gli ordinari servizi di emergenza, ma anche due complesse operazioni di ricerca che hanno visto impegnate contemporaneamente le squadre della sede centrale di Caserta e del distaccamento di Teano. A Roccamonfina, in località Terranova, i vigili del fuoco di Teano hanno avviato le ricerche di un uomo che aveva inviato alcuni messaggi di aiuto prima di rendersi irrintracciabile. All’operazione hanno preso parte anche il nucleo Sapr (droni) e il personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso), ma al momento gli sforzi non hanno ancora dato esito positivo. Parallelamente, a Castel di Sasso, in località Borgo Vallata, la squadra della sede centrale è intervenuta per rintracciare due ciclisti stranieri che avevano perso l’orientamento. Grazie al supporto aereo di un elicottero del Nucleo di Pontecagnano, i due uomini sono stati localizzati dall’alto e successivamente raggiunti dalla squadra di terra, che li ha salvati.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Vecchi rancori e colpi di pistola: 59enne arrestato a Sant’Anastasia per tentato omicidio
Next article
Nola, cuore e orgoglio: Ahmetaj firma il pari al 94’ contro l’Afragolese
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com