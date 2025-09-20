CASERTA (rgl) – Doppio intervento di soccorso e una notte di tensione per i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta. Non solo gli ordinari servizi di emergenza, ma anche due complesse operazioni di ricerca che hanno visto impegnate contemporaneamente le squadre della sede centrale di Caserta e del distaccamento di Teano. A Roccamonfina, in località Terranova, i vigili del fuoco di Teano hanno avviato le ricerche di un uomo che aveva inviato alcuni messaggi di aiuto prima di rendersi irrintracciabile. All’operazione hanno preso parte anche il nucleo Sapr (droni) e il personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso), ma al momento gli sforzi non hanno ancora dato esito positivo. Parallelamente, a Castel di Sasso, in località Borgo Vallata, la squadra della sede centrale è intervenuta per rintracciare due ciclisti stranieri che avevano perso l’orientamento. Grazie al supporto aereo di un elicottero del Nucleo di Pontecagnano, i due uomini sono stati localizzati dall’alto e successivamente raggiunti dalla squadra di terra, che li ha salvati.