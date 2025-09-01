POZZUOLI (rgl) – Una forte scossa di terremoto, magnitudo 4.0, ha svegliato Pozzuoli e l’area flegrea alle 4:55 di questa mattina, rientrando in un nuovo sciame sismico che da ieri ha fatto registrare oltre cento eventi. L’epicentro è stato localizzato a circa 5 chilometri a Sud-Est di Pozzuoli. La sequenza in corso rientra nei fenomeni tipici dell’area, strettamente legati al bradisismo, cioè il sollevamento progressivo del suolo che interessa la caldera dei Campi Flegrei. “Lo sciame è iniziato ieri e al momento abbiamo registrato più di un centinaio di scosse”, ha spiegato all’Ansa Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv. “Il meccanismo è sempre lo stesso: la deformazione del suolo prosegue al ritmo di circa 15 millimetri al mese nel Rione Terra, dove il sollevamento ha raggiunto i valori massimi. Non ci sono però segnali di risalita del magma”. Gli studiosi sottolineano come la fase attuale di sollevamento, iniziata nel 2005, sia più accentuata nella parte centrale della caldera, circa 500 metri a Sud del Rione Terra. L’attività sismica, quindi, è la conseguenza diretta di questo processo, con scosse che, nella maggior parte dei casi, non superano magnitudo 1.0. Tuttavia, negli ultimi mesi non sono mancati eventi di maggiore intensità: il 13 maggio la terra tremò con magnitudo 4.4, mentre scosse da 4.6 furono registrate il 13 marzo e il 30 giugno. Anche lo scorso 18 luglio un terremoto di magnitudo 4.0 aveva interessato l’area tra Pozzuoli e Bagnoli. Per lo sciame sismico in corso, oltre alla scossa più forte di questa notte, i sismografi hanno registrato due eventi da magnitudo 3.3 alle 16:10 e 16:36 del 31 agosto, oltre ad almeno sei scosse comprese tra 2.5 e 2.8. Secondo l’Osservatorio, la sequenza potrebbe continuare nelle prossime ore, anche se è impossibile prevedere quando si esaurirà.