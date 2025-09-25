CASTEL VOLTURNO (rgl) – Un vero e proprio blitz ad “alto impatto” ha interessato nella serata di ieri Castel Volturno, dove oltre 50 operatori tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con il supporto dell’Asl, hanno passato al setaccio strade, esercizi commerciali e aree sensibili. Il bilancio è significativo: un arresto, tre denunce e sanzioni amministrative per oltre 6500 euro. In particolare, gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza hanno tratto in arresto un 24enne sorpreso con 90 grammi di cocaina e hashish già pronti per lo spaccio, oltre a una somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività illecita. Tre le denunce in stato di libertà, tra cui quella di un uomo di 54 anni trovato con un coltello senza alcun giustificato motivo. Parallelamente, i controlli agli esercizi commerciali hanno portato alla luce irregolarità in un negozio di alimentari e in un bar, sanzionati per violazioni sulla tracciabilità dei prodotti e per mancanza delle licenze necessarie. Complessivamente sono state controllate oltre 280 persone, 150 veicoli e cinque attività commerciali, in un’azione che si inserisce nella strategia di contrasto alla criminalità e all’illegalità diffusa sul litorale domitio.