CERCOLA (rgl) – Paura nella notte a Cercola. Poco dopo la mezzanotte, in viale Europa, davanti all’ingresso di una sala bingo, un commando ha seminato il panico lanciando ordigni artigianali contro un gabbiotto in legno utilizzato come postazione di vigilanza. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 00:45 ignoti a bordo di un’auto si sono avvicinati al parcheggio dell’attività e hanno scagliato il primo ordigno nei pressi della struttura. L’addetto alla vigilanza, che in quel momento si trovava all’interno, è riuscito a fuggire appena in tempo. Pochi istanti dopo, i malviventi hanno rilanciato altri due ordigni artigianali direttamente dentro il gabbiotto, facendolo esplodere e demolendolo completamente, prima di darsi alla fuga. Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri e la sezione rilievi del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, che hanno avviato le prime indagini. Gli accertamenti sono in corso a 360 gradi per chiarire la matrice dell’episodio e risalire agli autori.