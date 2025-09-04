CASERTA (rgl) – Ha preso un autobus di buon mattino per denunciare lo smarrimento dei documenti, ma poche ore dopo non ricordava più la strada di casa. Protagonista della vicenda, avvenuta a Caserta, una donna di 80 anni della frazione San Benedetto, che con grande determinazione si era recata nella caserma dei carabinieri di via Laviano per formalizzare la perdita delle sue carte d’identità. Dopo aver compilato l’atto con l’aiuto di un brigadiere, la signora si è alzata per andare via. È stato allora che un sovrintendente ha notato i suoi movimenti incerti e lo sguardo smarrito. Pochi istanti più tardi, nel piazzale antistante la stazione, l’anziana si è fermata chiedendo aiuto: non ricordava più dove si trovasse né l’indirizzo della sua abitazione. Capito il disagio, i militari della stazione si sono messi subito all’opera. In breve tempo hanno rintracciato la residenza della donna, contattato il marito e accompagnato la pensionata fino alla porta di casa. L’uomo, visibilmente sollevato, ha ringraziato gli uomini delll’Arma per la sensibilità dimostrata e si è subito attivato per far visitare la moglie da un medico.