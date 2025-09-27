BACOLI – POZZUOLI (rgl) – Una massa di fango e detriti ha travolto nel tardo pomeriggio di ieri la strada provinciale che collega Bacoli a Pozzuoli, in località Scalandrone, rendendola completamente impraticabile. La frana ha abbattuto alcuni pali dell’elettricità, ma non si registrano feriti né dispersi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, la polizia municipale, i vigili del fuoco, insieme al sindaco di Bacoli e ai tecnici comunali. Le operazioni con gli scavatori hanno escluso la presenza di persone coinvolte, ma la viabilità resta interrotta per motivi di sicurezza. La gravità della situazione ha spinto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a convocare d’urgenza il Centro coordinamento soccorsi. Intanto, la Città Metropolitana di Napoli ha annunciato verifiche tecniche immediate per ristabilire la percorribilità della strada, nodo viario particolarmente sensibile anche in relazione al fenomeno del bradisismo che interessa l’area flegrea. La Prefettura continua a monitorare con attenzione l’evolversi del quadro, mentre i residenti dei Campi Flegrei attendono che uno degli assi principali di collegamento torni fruibile in condizioni di piena sicurezza.