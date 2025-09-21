Pallini da caccia lo colpiscono in pieno volto: paura a Vico Equense

VICO EQUENSE (rgl) – Attimi di paura questa mattina a Vico Equense, dove una battuta di caccia si è trasformata in un episodio dai contorni ancora da chiarire. Un 39enne del posto è infatti giunto al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare con ferite al volto causate, secondo le prime ricostruzioni, da pallini da caccia. I carabinieri della stazione di Vico Equense sono immediatamente intervenuti sul posto e hanno avviato le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’uomo si trovava in località Monte Comune, impegnato in attività venatoria, quando sarebbe stato improvvisamente raggiunto al volto dai colpi. Le ferite non destano particolare preoccupazione: i medici hanno giudicato le escoriazioni guaribili in dieci giorni. Resta però da chiarire se si sia trattato di un incidente di caccia o se vi siano altre circostanze da approfondire. Le indagini dei carabinieri proseguono per fare luce sull’episodio.