Fiat Panda manomessa a Nola ritrovata a Pago di Lauro: tre denunciati

CampaniaAvellinoNapoli
Redazione GL
LAURO – Un’indagine lampo della Polizia di Stato ha portato alla denuncia di tre uomini per riciclaggio di un’autovettura a Pago del Vallo di Lauro. Gli agenti del commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Lauro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno individuato il veicolo e smantellato l’operazione criminale prima che si diffondesse ulteriormente. La vicenda ha avuto origine dalla segnalazione di una Fiat Panda presa in locazione dall’amministratore di una società di Nola e dotata di sistema gps. Gli investigatori, intervenuti tempestivamente, hanno rintracciato l’auto a Pago del Vallo di Lauro, nascosta in un garage e privata di alcuni componenti interni. A seguito degli accertamenti, sono stati denunciati un 39enne della provincia di Salerno e due 40enni del Vallo di Lauro, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine. L’auto, sottoposta a sequestro, rappresenta la prova del tentativo di riciclaggio sventato dagli agenti.

