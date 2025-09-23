BOSCOREALE (rgl) – Un patto per il territorio vesuviano, tra tutela dell’ambiente, valorizzazione culturale e promozione delle eccellenze enogastronomiche. Venerdì 26 settembre, nel chiostro del Comune di Boscoreale, sarà firmato il protocollo d’intesa tra l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e l’associazione culturale Il Nuovo Vesuvio. La firma avverrà in occasione del convegno di apertura della XXV edizione della Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani, storica manifestazione che nel fine settimana animerà il centro vesuviano. “Con questo accordo ribadiamo il nostro impegno a promuovere il territorio vesuviano attraverso iniziative che coniughino tutela ambientale, cultura e tradizione”, ha spiegato Raffaele De Luca, presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Sulla stessa linea Angelo Cesarano, presidente dell’associazione Il Nuovo Vesuvio: “Da oltre trent’anni lavoriamo per far conoscere e apprezzare le radici del Vesuvio. Questo protocollo ci permette di guardare al futuro con più forza e di far crescere la Festa del Vino come simbolo identitario e occasione di sviluppo per l’intero territorio”. L’accordo consolida una collaborazione già avviata negli anni e che trova la sua espressione più alta proprio nella Festa del Vino, nata nel 1994 e divenuta punto di riferimento per il mondo vitivinicolo locale. Degustazioni, mostre, momenti di confronto scientifico e culturale accompagneranno il pubblico in un viaggio tra storia e sapori del Vesuvio. Al convegno inaugurale, dal titolo “Lacryma Christi e Vesuvio, insieme per la valorizzazione del territorio”, interverranno, oltre a De Luca e Cesarano, il sindaco di Boscoreale Pasquale Di Lauro, il presidente del Consorzio di Tutela dei Vini Vesuvio Ciro Giordano, il presidente dell’Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali Claudio Salerno e il giornalista di Repubblica Antonio Corbo.