PIANO DI SORRENTO (rgl) – Notte di tensione e paura a Piano di Sorrento, dove una crisi psicotica poteva trasformarsi in tragedia. In un’abitazione del centro, un 41enne con problemi psichici ha aggredito i familiari e poi tentato di lanciarsi dal balcone. A salvarlo in extremis sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia Sorrentina, allertati dal personale del 118. Quando i militari sono arrivati sul posto, l’uomo era già oltre il parapetto del balcone. Solo il sangue freddo e la prontezza dei carabinieri, che lo hanno afferrato per le gambe, hanno evitato il peggio. Nel frattempo i medici hanno provato invano a sedarlo, ma il 41enne, in stato di forte agitazione, ha reagito con violenza scatenando una colluttazione. Dopo minuti concitati, i militari sono riusciti a immobilizzarlo e a metterlo in sicurezza. Trasferito d’urgenza nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Torre del Greco, l’uomo riceverà ora le cure necessarie. I carabinieri intervenuti hanno riportato diverse lesioni, giudicate guaribili in dieci giorni.