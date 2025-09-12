SALERNO (rgl) – Non erano semplici peluche o statuine: dietro quei sorrisi di Labubu e i colori dei supereroi Marvel si nascondeva un mercato parallelo, alimentato da una filiera illecita che ha invaso il territorio campano con migliaia di articoli contraffatti. Un’operazione chirurgica della Guardia di Finanza ha smascherato il cuore pulsante di un sistema che minacciava il “Made in Italy”. La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha reso noto un importante intervento contro la contraffazione dei marchi, culminato nel sequestro di circa 19.000 articoli falsificati. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza di Salerno nei mesi di luglio e agosto, ha interessato diverse attività economiche, dove sono stati rinvenuti prodotti recanti loghi di brand noti, tra cui Disney, Marvel e una nota squadra di calcio. Grazie a un’attenta analisi della documentazione fiscale e all’utilizzo delle banche dati del Corpo, i militari della compagnia di Cava de’ Tirreni hanno ricostruito la filiera distributiva, individuando un rivenditore con sede a Napoli, gestito da un cittadino di origine cinese, come fornitore principale. La perquisizione, autorizzata dall’Autorità Giudiziaria, ha portato alla scoperta di migliaia di articoli contraffatti all’interno del locale commerciale.