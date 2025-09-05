ROMA (alads – amda) – Non è l’orologio a stabilire la validità dell’assistenza, ma la concretezza del supporto prestato. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 23185 del 12 agosto 2025, che interviene su un tema delicato: l’utilizzo dei permessi retribuiti ex legge 104/1992. La Suprema Corte ha stabilito che non può essere sanzionato il lavoratore che dedica le ore notturne – e non quelle diurne – all’assistenza del familiare disabile. La normativa, infatti, non impone un vincolo di coincidenza tra orario di lavoro e tempo dedicato alla cura, né esige una presenza continuativa accanto alla persona assistita. Ciò che conta è che il permesso sia effettivamente finalizzato all’aiuto del congiunto.

La vicenda nasce dal licenziamento di un dipendente, accusato dall’azienda di aver fruito in maniera indebita dei permessi 104. Durante due giornate di assenza, tra le 8 e le 13, il lavoratore era stato fotografato al mare da investigatori privati incaricati dal datore di lavoro. Sulla base di quelle immagini, la società aveva ritenuto che l’uomo stesse simulando l’assistenza per godere di tempo libero personale. Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento, sostenendo di prestare assistenza notturna al familiare disabile, affetto da gravi patologie che richiedevano sorveglianza proprio durante le ore di riposo.

La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso, sottolineando come le prove raccolte dall’azienda fossero generiche, lacunose e mai formalmente prodotte in giudizio. Inoltre, era emerso chiaramente che l’assistenza veniva prestata di notte, in coerenza con le necessità sanitarie del familiare. Ora la Cassazione conferma la decisione, ribadendo che l’onere probatorio sull’abuso dei permessi 104 grava interamente sul datore di lavoro, non bastano presunzioni o accertamenti investigativi superficiali, ma servono prove certe, l’assistenza può avvenire in qualunque fascia oraria, anche di notte ed il lavoratore può svolgere attività personali durante il giorno, se l’aiuto al congiunto è garantito in altri momenti.

Secondo la Cassazione, la disabilità non si esprime in schemi rigidi: ogni situazione richiede soluzioni personalizzate. Nel caso specifico, le esigenze notturne del familiare giustificavano pienamente l’uso dei permessi 104 nelle ore diurne libere. La Corte richiama così la ratio della legge 104/1992 e delle convenzioni internazionali sui diritti delle persone con disabilità: tutelare non solo il lavoratore, ma soprattutto il diritto alla cura e all’assistenza dei più fragili.