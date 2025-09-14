PIANO DI SORRENTO (rgl) – Un motorino da rubare e un coltello da sub in tasca: è così che un 17enne di Piano di Sorrento è finito nuovamente nei guai, a meno di un mese dall’ultimo episodio simile. La scorsa notte, in via Santa Margherita, i carabinieri del radiomobile di Sorrento lo hanno sorpreso insieme a un complice, intento ad armeggiare sul blocco di accensione di uno scooter parcheggiato. La fuga non è stata possibile: i due sono stati subito bloccati. Per il 33enne Vincenzo V. sono scattate le manette con l’accusa di tentato furto, mentre il minorenne è stato denunciato. A rendere ancora più pesante la sua posizione, il ritrovamento del coltello – di grandi dimensioni – che il ragazzo portava nascosto negli abiti. Entrambi dovranno ora rispondere delle accuse dinanzi all’autorità giudiziaria.