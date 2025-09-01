SORRENTO (rgl) – Una piantagione di marijuana nascosta tra i filari di un terreno agricolo: è quanto hanno scoperto i poliziotti del commissariato di Sorrento, che hanno arrestato un 40enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Il blitz è scattato venerdì scorso nell’ambito dei servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di droga e la detenzione abusiva di armi. Durante il controllo, gli agenti hanno sorpreso l’uomo tra le coltivazioni e hanno rinvenuto 32 piante di marijuana in piena crescita. Le verifiche sono poi proseguite in un capannone poco distante, dove i poliziotti hanno trovato una busta contenente circa 800 grammi della stessa sostanza già essiccata e pronta per lo spaccio, oltre a un panetto di hashish del peso di circa 70 grammi. Il materiale è stato sequestrato e il 40enne è stato arrestato.