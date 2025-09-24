NAPOLI (rgl) – Una battaglia lunga oltre vent’anni si è conclusa con una vittoria significativa. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che riconosce lo status di vittima del dovere a un poliziotto rimasto gravemente ferito durante un intervento allo stadio San Paolo (oggi Maradona) nel lontano 1997, condannando il Ministero dell’Interno a versare un indennizzo superiore ai 300.000 euro. L’agente, libero dal servizio ma giuridicamente sempre in servizio permanente, si trovava sugli spalti come spettatore della partita Napoli-Juventus. Quando scoppiarono i disordini, fu costretto a intervenire per fermare il lancio di oggetti da parte dei tifosi. In quell’occasione riportò un trauma gravissimo che gli causò la perdita della vista a un occhio. Il procedimento amministrativo avviato negli anni successivi non aveva portato al riconoscimento dei suoi diritti. Ma, assistito dagli avvocati Michele Francesco Sorrentino, Filippo Castaldo e Pierlorenzo Catalano dello Studio Associati Maior, con il supporto del medico legale Marcello Lorello, il poliziotto ha avviato un percorso giudiziario che si è ora concluso con la piena affermazione delle sue ragioni. La consulenza tecnica d’ufficio ha riconosciuto un’invalidità del 30% e i giudici, in entrambi i gradi di merito, hanno stabilito il diritto dell’agente alle provvidenze economiche previste per le vittime del dovere. “Giustizia è fatta – dichiarano i legali dello Studio Maior –. Questo risultato rappresenta un importante riconoscimento del diritto delle forze dell’ordine a essere tutelate quando subiscono danni nello svolgimento del proprio dovere, anche a distanza di decenni. Siamo fieri di aver ottenuto giustizia per il nostro assistito: il sacrificio dei poliziotti non può essere ignorato”.