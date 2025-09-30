POLLENA TROCCHIA (rgl) – Pollena Trocchia rafforza la tutela del territorio e del decoro urbano grazie all’arrivo delle Guardie per l’Ambiente. L’Associazione Nazionale Guardie Ambientali, attiva da oltre vent’anni in tutta Italia, affianca ora il comune vesuviano nelle attività di monitoraggio, vigilanza e prevenzione dei reati ambientali, oltre a promuovere la sensibilizzazione dei cittadini sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti. “Da tempo questa Amministrazione comunale promuove attività di sensibilizzazione per la tutela ambientale sul territorio, nella consapevolezza che questo è il primo passo per mantenere l’ambiente salubre e il paese pulito. Da oggi potremo contare anche sull’ausilio delle Guardie per l’Ambiente, che alterneranno attività di sensibilizzazione a monitoraggio e vigilanza del territorio. Con l’entrata in vigore del decreto legge 116/25 le sanzioni per chi abbandona rifiuti o commette reati ambientali si sono inasprite”, ha dichiarato Ilenia Terracciano, assessore all’Ambiente del comune di Pollena Trocchia. Il sindaco Carlo Esposito ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Pollena Trocchia possiede un territorio vasto, quotidianamente percorso dagli operatori della nettezza urbana e controllato dalla polizia municipale. Tuttavia, non è possibile intervenire immediatamente ovunque, di qui la necessità di un aiuto ulteriore, competente e coordinato con la polizia locale, nell’interesse della comunità cittadina, per un paese ancor più pulito e tutelato”.