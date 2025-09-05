POMIGLIANO D’ARCO (rgl) – Un quartiere simbolo di fragilità che diventa cantiere di rinascita. È partito l’iter tecnico-amministrativo per la riqualificazione energetica del Parco Partenope, meglio conosciuto come “ex 219”, il complesso di edilizia popolare che sorge nella zona ovest di Pomigliano d’Arco. L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, prevede un investimento complessivo di oltre 2,6 milioni di euro, interamente finanziato con fondi residui della Legge 219/81. Il progetto, affidato al Settore Sviluppo Sostenibile – Servizio Lavori Pubblici, riguarda 20 edifici che saranno sottoposti a un ampio piano di efficientamento energetico e di messa in sicurezza. Tra gli interventi programmati figurano l’isolamento termico delle coperture, l’installazione di impianti fotovoltaici, il ripristino delle parti ammalorate, il rifacimento dei lastrici e la realizzazione di nuove ringhiere perimetrali. L’obiettivo è duplice: ridurre i consumi energetici e migliorare concretamente la qualità della vita delle centinaia di famiglie che abitano nel quartiere, spesso al centro del dibattito pubblico per le sue criticità strutturali e sociali. “La rigenerazione urbana passa anche e soprattutto per le periferie – sottolinea l’amministrazione Russo –. Parco Partenope è il cuore di una Pomigliano che non vogliamo lasciare indietro. Con questa opera dimostriamo che le promesse si mantengono con i fatti, non con le parole”. Il complesso, situato lungo via Nazionale delle Puglie al confine con Casalnuovo, era già stato interessato da un intervento straordinario nel 2010, oggi non più adeguato agli standard di sicurezza e risparmio energetico. Il nuovo piano, invece, recepisce le più recenti normative europee e nazionali, inserendosi nella visione di sviluppo policentrico perseguita dall’amministrazione comunale. Nelle prossime settimane si passerà all’affidamento della progettazione esecutiva e della direzione lavori, secondo quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti. Prima dell’apertura dei cantieri, saranno effettuati rilievi topografici, analisi geotecniche e verifiche strutturali per calibrare al meglio gli interventi.