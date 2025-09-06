POMPEI (rgl) – Stava raccontando con sicurezza le meraviglie degli Scavi di Pompei a un gruppo di turisti americani, ma non era una guida autorizzata. Questa mattina i carabinieri della stazione posto fisso Scavi hanno denunciato un 44enne di Castellammare di Stabia per esercizio abusivo di una professione. I militari, impegnati in un servizio di controllo a largo raggio per garantire la sicurezza dei visitatori del Parco archeologico, hanno notato l’uomo intento a illustrare dettagli storici a una decina di cittadini statunitensi. Non riconoscendolo tra le guide abitualmente in servizio nell’area, hanno deciso di approfondire il controllo. Durante la perquisizione, il 44enne è stato trovato in possesso di un tesserino metallico con il logo della Regione Campania e di un altro del Ministero del Turismo: entrambi contraffatti e utilizzati per accreditarsi come guida turistica. I documenti sono stati sequestrati e l’uomo denunciato. Per i turisti americani, inizialmente increduli di fronte all’intervento dei carabinieri, nessuna amarezza: la visita è proseguita regolarmente con l’accompagnamento di una guida professionista e autorizzata.