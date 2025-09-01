POMPEI (rgl) – Dalla Scozia alla Spagna, cambia la nazionalità ma non il copione: ancora una volta il Parco Archeologico di Pompei diventa teatro di comportamenti scorretti da parte di visitatori che provano a eludere regole e controlli. Dopo l’episodio del turista scozzese sorpreso con frammenti di pietra antica nello zaino, questa volta a finire nei guai sono stati quattro giovani spagnoli, tre ragazze e un ragazzo di età compresa tra i 21 e i 26 anni. Nella domenica appena trascorsa, mentre migliaia di turisti affollavano il sito patrimonio mondiale, gli addetti alla vigilanza hanno fermato i ragazzi che giravano tra le rovine senza biglietto. Subito è stato chiaro il motivo: poco prima avevano scavalcato la recinzione, introducendosi abusivamente nell’area archeologica da un accesso secondario in via Plinio. L’immediato intervento dei carabinieri del posto fisso Scavi ha permesso di identificarli e denunciarli. Ancora una volta, la sinergia tra forze dell’ordine e personale di vigilanza si è rivelata determinante per preservare uno dei siti archeologici più importanti del mondo.