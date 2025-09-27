POMPEI (rgl) – Un’aggressione violenta, una fuga su uno scooter rubato, e una donna ultraottantenne lasciata a terra con un trauma cranico e lividi su tutto il corpo. È quanto accaduto il 3 luglio scorso a Pompei, dove due uomini sono gravemente indiziati di tentata rapina, lesioni personali e ricettazione. Nella mattinata del 27 settembre, gli agenti del commissariato di Pompei hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura guidata da Nunzio Fragliasso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due indagati sarebbero giunti nei pressi dell’abitazione della vittima a bordo di uno scooter. Uno dei due, sceso dal mezzo, avrebbe aggredito la donna alle spalle nel tentativo di strapparle la borsa. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno documentato la scena: la donna cade a terra, cerca di trattenere la borsa, ma viene trascinata per diversi metri dal rapinatore, che desiste solo all’arrivo di alcuni vicini accorsi dopo aver sentito le urla. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno permesso di ricostruire il percorso dei due aggressori e di identificare la targa del motociclo, risultato provento di furto. L’analisi incrociata di numerosi impianti di videosorveglianza pubblici e privati ha portato all’identificazione dei due soggetti, oggi arrestati. Uno dei due era già detenuto per altra causa e ha ricevuto la notifica del provvedimento in carcere. L’altro è stato associato alla casa circondariale di Napoli Poggioreale dopo le formalità di rito.