Prefettura Napoli: alla guida con il cellulare, 2.320 patenti sospese

NAPOLI (rgl) – La Prefettura di Napoli, guidata dal prefetto Michele Di Bari, tira le somme dei primi mesi di attività sul fronte della sicurezza stradale, mostrando un impegno rigoroso nell’applicazione delle nuove disposizioni del Codice della Strada. Dal gennaio scorso, infatti, l’Ufficio Patenti ha adottato misure senza precedenti per garantire il rispetto delle norme e la tutela degli utenti della strada. In dettaglio, sono stati registrati 4.046 provvedimenti di sospensione della patente di guida, di cui 2.320 per guida con uso improprio di dispositivi elettronici (art. 173 del Codice della Strada) e 1.726 per altre violazioni. Inoltre, 385 patenti sono state revocate per guida con patente sospesa o per veicolo sottoposto a sequestro. Non meno rigorosi i controlli sui veicoli: 116 procedimenti per sequestro o fermo amministrativo, relativi a veicoli privi di assicurazione o carta di circolazione, dimostrano l’attenzione della Prefettura verso le infrazioni che possono compromettere la sicurezza stradale. Particolare importanza è stata riservata alla verifica dei requisiti soggettivi per ottenere la patente: sono state esaminate 1.379 posizioni di candidati, con 325 dinieghi vincolanti per mancanza dei requisiti richiesti, e adottati 56 provvedimenti di revoca successiva al rilascio. Non sono mancati 19 ritiri di patenti in esecuzione di sentenze penali e l’avvio di 25 procedimenti per ulteriori revoche. Sul fronte penale, l’Ufficio Patenti ha attivato istruttorie per l’adozione di sospensioni cautelari in casi particolarmente gravi: 64 per guida in stato di ebbrezza (art. 186); 54 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187); 12 per omissione di soccorso in caso di incidente (art. 189); 70 per incidenti stradali (art. 223).