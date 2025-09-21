PORTICI (rgl) – Ancora violenza domestica nel Napoletano: una madre è stata aggredita dal figlio nel cuore di Portici, colpita al volto solo per aver rifiutato di dargli denaro. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in piazza San Ciro, dove la Polizia di Stato hanno arrestato un 52enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Secondo quanto ricostruito, gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione. La vittima ha denunciato di essere stata aggredita dal figlio che, dopo averle chiesto insistentemente del denaro, di fronte al rifiuto l’ha colpita con violenti schiaffi al volto. I poliziotti si sono subito messi sulle tracce dell’uomo, rintracciandolo poco dopo e bloccandolo. Per il 52enne sono scattate le manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.