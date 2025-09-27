SAN NICOLA BARONIA (rgl) – Un debutto amaro per il Casamarciano nel Girone E di Prima Categoria: alla prima stagionale, la formazione di mister Angelantonio Galluccio cade 2-1 sul campo dell’Union Baronia, lasciando sul terreno sabbioso del “Comunale” di San Nicola Baronia più rimpianti che soddisfazioni. La partita, giocata su un campo al limite della praticabilità, è stata decisa da episodi e, forse, da un pizzico di fortuna in più per i padroni di casa. Dopo appena cinque minuti di gioco le due squadre si erano già rese pericolose: Schibano per gli ospiti ha visto il suo tentativo respinto in angolo da Cornacchia, mentre Colicchio, dall’altra parte, si è trovato murato da un provvidenziale intervento di Danilo D’Onofrio. L’equilibrio si è spezzato al 12’, quando un rimpallo favorevole ha permesso a Luigialfonso Di Tuccio di ribadire in rete dopo una prima parata di Manzi, portando l’Union sull’1-0. Il Casamarciano ha faticato a reagire e solo alla mezz’ora è arrivata una vera occasione, ancora con Schibano, che però ha calciato addosso al portiere. Poco dopo Mingione ha sfiorato il palo, preludio a un finale di primo tempo in cui sono stati nuovamente i locali a rendersi pericolosi con Di Tuccio, neutralizzato da Manzi. Al rientro dagli spogliatoi, il Casamarciano ha dato l’impressione di poter cambiare marcia: Schibano ha messo in difficoltà Cornacchia, Zoppino ha colpito di testa debolmente e Di Meo non è riuscito a sfruttare un calcio piazzato invitante. Nel momento migliore degli ospiti, però, è arrivata la doccia fredda: al 58’ Petralia ha anticipato tutti sugli sviluppi di un calcio da fermo e col destro ha firmato il 2-0. Gli uomini di Galluccio hanno protestato vivacemente al 64’ per una rete non convalidata a Montagnolo, con il pallone che sembrava aver oltrepassato la linea, ma l’arbitro Gerardo Gogna della sezione di Salerno ha lasciato correre. Le speranze si sono riaccese solo nel finale, all’84’, con il colpo di testa di Zoppino che ha accorciato le distanze. Nei minuti di recupero, Di Meo ha avuto la palla buona per pareggiare, ma il suo tiro dal limite si è spento alto. L’Union Baronia ha così potuto festeggiare tre punti preziosi, sfruttando al massimo il fattore campo e la capacità di capitalizzare le occasioni. Per il Casamarciano resta l’amarezza di una sconfitta di misura e la consapevolezza di dover migliorare la concretezza sotto porta per trasformare le chance in risultati.

IL TABELLINO

UNION BARONIA – CASAMARCIANO 2-1

UNION BARONIA: Cornacchia, Zitola (61′ Andreottola), Brescia, Palma, Petralia, Capriglione, Puopolo R. (65′ Crincoli), Contardo (53′ Di Tuccio M.), Di Tuccio L. (70′ Garofalo), Colicchio A. (57′ Puopolo G.), Gesa. A disposizione: Ragazzo, Giacobbe, Toto, Cicchetti. All. Romano Palatella

CASAMARCIANO: Manzi, D’Onofrio D., D’Onofrio A., Ambrosino, Zoppino, Esposito (46′ Franco), Schibano, Mingione, Sorrentino (57′ Montagnolo), Di Meo, Buonagura M.; a disposizione: Serpico, Grillo, Napolitano, Buonagura P., Pedalino, Fusco. All. Angelantonio Galluccio

ARBITRO: Gerardo Gogna della sezione di Salerno RETI: 12′ Di Tuccio L. (UB), 59′ Petralia (UB), 84′ Zoppino (C)