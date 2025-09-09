AVELLINO (rgl) – Una tonnellata di prodotti alimentari scaduti sequestrata in un’azienda di pasticceria. È il bilancio dell’operazione condotta dai carabinieri del forestali di Summonte, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito dei controlli mirati al settore della sicurezza agroalimentare. L’intervento è avvenuto nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo, dove i militari hanno rinvenuto ingenti quantità di alimenti con data di scadenza superata, non più idonei alla commercializzazione, somministrazione e consumo. Il sopralluogo ha inoltre evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie nei locali di lavorazione, con banchi di lavoro e attrezzature sporchi e non conformi agli standard richiesti. Per questo motivo, i carabinieri hanno imposto prescrizioni urgenti di pulizia straordinaria degli ambienti e delle strumentazioni. A carico del legale rappresentante dell’azienda è stata elevata una sanzione amministrativa di 3.300 euro. L’operazione si inserisce nel quadro dell’impegno costante dell’Arma a tutela del consumatore e della sicurezza alimentare. I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni – fanno sapere i militari – per garantire standard di qualità e rispetto delle norme a tutela della collettività.