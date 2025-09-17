BENEVENTO (rgl) – Dai negozi ai mercati rionali, la Guardia di Finanza di Benevento continua senza sosta la sua battaglia contro l’illegalità economica e commerciale. In pochi giorni, i controlli dei militari hanno portato al sequestro di oltre 38mila articoli irregolari e alla denuncia di un commerciante per vendita di prodotti contraffatti. Il primo intervento è scattato ad Arpaia, dove in un negozio sono stati trovati circa 14mila articoli di bigiotteria, prodotti per la persona e oggetti per la casa privi delle informazioni obbligatorie in lingua italiana, in violazione del Codice del Consumo. Il giorno successivo, un’operazione analoga a Circello ha portato al sequestro di altri 17mila articoli tra accessori, casalinghi e prodotti di bellezza, anch’essi senza etichettatura regolare. Non è andata meglio a un esercizio di Benevento, dove i finanzieri hanno rinvenuto circa 7mila pezzi di bigiotteria sprovvisti del marchio CE e delle indicazioni destinate al consumatore. I titolari delle attività sono stati segnalati alla Camera di Commercio Irpinia-Sannio e sanzionati per un totale di 3mila euro. Il capitolo più grave si è registrato al mercato settimanale di Apice, dove un venditore è stato sorpreso a esporre profumi con marchi di note aziende, risultati contraffatti. L’uomo, privo di documentazione sulla provenienza della merce, è stato denunciato per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione.