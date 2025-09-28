CAIVANO (rgl) – Un proiettile sull’altare, consegnato come fosse un’offerta. È l’inquietante episodio accaduto questa mattina a Caivano, durante la celebrazione della messa officiata da don Maurizio Patriciello, il sacerdote da anni simbolo della lotta per la legalità e voce scomoda contro i clan nella Terra dei Fuochi. Secondo quanto riferito dai carabinieri, mentre i fedeli si accostavano per ricevere la comunione, un uomo già noto alle forze dell’ordine si è avvicinato all’altare e, invece di allungare le mani in segno di devozione, ha consegnato al parroco un plico. All’interno, gli uomini della scorta hanno trovato un proiettile calibro 9×21. La reazione è stata immediata: la scorta di don Patriciello e una pattuglia dei carabinieri presente all’esterno della chiesa sono intervenute bloccando l’uomo, che è stato condotto nella sede della Compagnia di Caivano per gli accertamenti del caso. Al momento resta sotto interrogatorio per chiarire i motivi del gesto