CAIVANO (rgl) – Un proiettile consegnato in chiesa, davanti ai bambini, come minaccia di morte. È il gesto intimidatorio subito da don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano, che ha spinto il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a decidere un immediato rafforzamento delle misure di protezione per il sacerdote e per la parrocchia di San Paolo Apostolo. Il vertice si è svolto ieri sera in Prefettura a Napoli, con la partecipazione delle forze dell’ordine, delle istituzioni e dello stesso don Patriciello. “Un episodio gravissimo – ha dichiarato il prefetto Michele di Bari – per il quale dobbiamo andare oltre la solidarietà. Lo Stato deve dare segnali concreti, e già da subito sono state intensificate le misure di sicurezza, non solo al Parco Verde ma anche attorno a don Maurizio. Non è solo un simbolo: ha creato le condizioni perché il modello Caivano diventasse un esempio da esportare in tutta Italia”. La minaccia è arrivata domenica, quando Vittorio De Luca, 75 anni, parente di un boss di camorra detenuto, ha consegnato al sacerdote un foglio di giornale con dentro un proiettile calibro 9×21, proprio durante la messa dei bambini. L’uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri: nei prossimi giorni è prevista l’udienza di convalida davanti al gip di Napoli Nord. Parallelamente, l’Arma ha avviato nuove attività di bonifica delle aree più sensibili del Parco Verde, teatro nei giorni scorsi di una “stesa” con colpi d’arma da fuoco esplosi in strada. Tra gli spazi passati al setaccio anche uno riconducibile allo stesso De Luca. (foto Ansa)