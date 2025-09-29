POMIGLIANO D’ARCO (rgl) – Un tamponamento stradale si è trasformato in una notte di violenza e paura a Pomigliano d’Arco. Ieri sera, dopo l’urto tra un’Alfa Romeo 147 e una Toyota Aygo, i due conducenti hanno iniziato a litigare animatamente davanti agli occhi dei clienti di un bar vicino. Quella che sembrava una banale discussione per i danni da risarcire si è però trasformata in tragedia. Un uomo di 54 anni, testimone della scena, si sarebbe avvicinato con l’intento di calmare gli animi. In pochi istanti, però, è stato colpito con una coltellata al petto sferrata dal conducente di uno dei due veicoli, che subito dopo si è dato alla fuga. La vittima, gravemente ferita, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ricoverata in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo di Castello di Cisterna e della stazione di Pomigliano d’Arco, che hanno avviato i rilievi e raccolto le prime testimonianze: le indagini sono ora concentrate sull’identificazione e la cattura dell’aggressore.