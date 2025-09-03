NAPOLI (rgl) – Più tecnologia per più sicurezza. È la linea tracciata dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che ha annunciato l’approvazione di 31 progetti di videosorveglianza presentati da altrettanti Comuni dell’area metropolitana, nell’ambito del decreto legge 14/2017 dedicato alla sicurezza urbana. Ogni sindaco ha sottoscritto con la Prefettura un “Patto per la sicurezza urbana”, accordo che prevede strategie coordinate con le forze dell’ordine per contrastare la criminalità diffusa, prevenire fenomeni predatori e migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini. Le nuove telecamere saranno installate nei centri cittadini, nelle aree periferiche, lungo le principali vie d’accesso, nei parchi e negli spazi pubblici di maggiore interesse, con collegamento diretto alle sale operative delle forze di polizia. I Comuni che hanno aderito all’iniziativa sono: Arzano, Caivano, Camposano, Casola, Casoria, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Comiziano, Forio d’Ischia, Frattaminore, Gragnano, Grumo Nevano, Lettere, Liveri, Mariglianella, Massa Lubrense, Monte di Procida, Piano di Sorrento, Pimonte, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Antonio Abate, Striano, Trecase, Tufino, Visciano e Volla. Tutte le amministrazioni hanno assunto l’impegno formale di garantire la sostenibilità economica dei progetti, coprendo i costi di manutenzione e gestione degli impianti per almeno cinque anni. Presso la Prefettura è stata inoltre istituita una Cabina di regia con rappresentanti delle forze di polizia e delle polizie locali, incaricata di monitorare ogni sei mesi lo stato di avanzamento dei patti. I progetti, giudicati positivamente anche dal punto di vista tecnico dalla Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato, sono stati trasmessi al Ministero dell’Interno per la valutazione dei finanziamenti. “Si tratta di un passo decisivo – ha sottolineato il Prefetto – per rafforzare il presidio di legalità e migliorare la vivibilità nei nostri territori grazie al supporto della tecnologia al servizio della sicurezza”.