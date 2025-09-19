QUARTO (rgl) – Un luogo di gioco, incontro e comunità che diventa anche presidio di memoria. È questa la scelta della giunta comunale di Quarto che, su proposta del sindaco Antonio Sabino, ha approvato all’unanimità l’intitolazione del nuovo Parco Urbano di via Casalanno alla memoria di Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino barbaramente assassinato il 23 settembre 1985 dai killer del clan Nuvoletta-Polverino. L’area verde, realizzata grazie a un finanziamento concesso dalla Città Metropolitana di Napoli, sarà inaugurata ufficialmente a fine settembre e rappresenta un evento storico per la comunità: dopo oltre quarant’anni, Quarto avrà una seconda villa comunale, accanto all’attuale “Giovanni Paolo II”. “Nell’ambito del Piano di interventi di Città Metropolitana per la ripiantumazione e l’incremento del verde urbano – ha spiegato il sindaco Sabino – abbiamo realizzato un nuovo parco con una grande area giochi per bambini e bambine. Nei mesi scorsi abbiamo lanciato un concorso di idee, aperto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della città, per scegliere il nome del parco: sono arrivate oltre 2.400 proposte. In concomitanza con il giorno della nascita di Siani, il 19 settembre 1959, abbiamo ritenuto simbolico e significativo intitolare il parco a un cronista libero, martire della verità, che ha pagato con la vita il suo impegno contro la camorra”.