QUINDICI (rgl) – Quattro mesi di violenze quotidiane, minacce di morte e aggressioni anche davanti ai figli. È l’incubo vissuto da una donna di Quindici che ha trovato il coraggio di denunciare l’ex marito, un 41enne ora arrestato dagli agenti del commissariato di Lauro e trasferito in carcere su ordine del gip del Tribunale di Avellino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla Procura del capoluogo, l’uomo non si era rassegnato alla separazione e aveva trasformato la vita della moglie in un inferno. Quasi ogni giorno, anche in presenza dei tre figli, la picchiava con calci, pugni e persino con un manico di scopa. In un’occasione l’avrebbe scaraventata con violenza contro un armadio. “Ti devo mettere dentro la bara”, avrebbe più volte urlato alla donna, terrorizzata dalle continue minacce. L’uomo, spesso in preda ai fumi dell’alcol, distruggeva mobili e suppellettili, creando un clima di costante paura all’interno della casa da cui era già stato allontanato. Le indagini hanno documentato un quadro di abusi reiterati che hanno convinto l’autorità giudiziaria a disporre l’immediata custodia cautelare in carcere, ritenendo l’uomo socialmente pericoloso e capace di reiterare le condotte. La vittima e i figli sono ora seguiti da una rete di supporto psicologico e sociale.