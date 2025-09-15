NAPOLI (rgl) – Un’aula consiliare intensa, tra norme sull’urbanistica, mozioni su sanità, sociale, agricoltura e prese di posizione internazionali. La seduta del Consiglio Regionale della Campania, presieduta da Gennaro Oliviero e successivamente da Loredana Raia, ha segnato un passaggio importante approvando, con 28 voti favorevoli, due contrari e tre astenuti, il Regolamento di attuazione dell’articolo 43 bis della legge urbanistica regionale 16/2004. Il provvedimento, presentato dal presidente della IV Commissione Luca Cascone, mira a semplificare e rendere più efficaci gli strumenti di pianificazione territoriale, nel solco della legge regionale 5/2024 che punta a ridurre il consumo di suolo, incentivare la rigenerazione urbana e contrastare i rischi legati al cambiamento climatico. Il regolamento disciplina nel dettaglio la formazione di piani e strumenti di programmazione, gli accordi tra enti pubblici e privati e lo sportello unico dell’edilizia. Durante la stessa seduta, il Consiglio ha anche provveduto alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo, “Campania Turismo”, ed ha affrontato numerose mozioni: dal rafforzamento del Servizio Fitosanitario regionale, al potenziamento degli ambiti sociali attraverso assunzioni stabili, fino all’attivazione di un percorso diagnostico terapeutico per la cirrosi epatica, approvato all’unanimità. Non sono mancati temi di rilevanza internazionale: il Consiglio ha approvato una serie di mozioni bipartisan sulla Palestina, condannando le violenze nella Striscia di Gaza e chiedendo la sospensione dei rapporti istituzionali con Israele, oltre a proporre il sostegno alla candidatura dei bambini palestinesi al Premio Nobel per la Pace. Sul fronte amministrativo, spazio anche al dibattito sulle graduatorie regionali e alla mozione che chiede di rivedere il finanziamento per l’Asse Viario interquartiere di Benevento, ritenuto non coerente con gli obiettivi di sostenibilità.