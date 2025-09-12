NAPOLI (rgl) – Alla vigilia delle elezioni regionali, si accende la polemica sulle nuove nomine decise dalla giunta campana. A sollevare il caso è la consigliera indipendente Marì Muscarà, che parla di “saccheggio di fine mandato”, denunciando incarichi distribuiti in base alla fedeltà politica e non al merito. Nel mirino dell’ex esponente del Movimento 5 Stelle finisce soprattutto l’Avvocatura regionale, “ridotta a strumento di potere invece che presidio di legalità”. Secondo Muscarà, la giunta avrebbe revocato un concorso per dirigente avvocato con la motivazione di vincoli di spesa, salvo poi varare norme “a rischio incostituzionalità” per aprire la porta a incarichi fiduciari. “Con la scusa del contenimento della spesa – accusa la consigliera – sono stati rimossi dirigenti di ruolo per far spazio a nomine politiche, assegnate in pieno agosto e lontano dai riflettori, senza alcuna valutazione di esperienza e competenza”. Per Muscarà si tratta di “un piano scellerato di spartizione arbitraria e illegittima dei posti” che, oltre a indebolire la pubblica amministrazione, trasmette un messaggio diseducativo alle nuove generazioni: quello della rassegnazione davanti a un sistema chiuso e autoreferenziale. “Questo non è governo – conclude – ma un banchetto di fine legislatura, pagato dai cittadini ai quali viene negata una pubblica amministrazione trasparente e meritocratica. È il momento che qualcuno, a destra o a sinistra, abbia il coraggio di dire una parola: vergogna”.