NAPOLI (rgl) – Cinquemila, diecimila, ventimila persone. Migliaia di aspiranti operatori socio-sanitari tra Salerno e Napoli Nord si stavano preparando da mesi, con enormi sacrifici, al Concorso Unico Regionale per Operatore Socio Sanitario. Soldi spesi, tempo sottratto a lavoro e famiglia, notti dedicate allo studio, tutto con la speranza di un futuro più stabile. Eppure, a cinque giorni dalle prove, l’Asl Salerno comunica il rinvio a data da destinarsi per “criticità tecniche e organizzative”. Una decisione che ha scatenato immediate reazioni di indignazione. La consigliera indipendente Marì Muscarà interviene con forza: «Qui non si tratta di semplici “criticità”», denuncia. “Le commissioni erano già nominate, i partecipanti divisi in gruppi, le sedi fissate. Che cosa è successo improvvisamente al PalaPartenope e al PalaVesuvio? Questa “coincidenza” sa di vecchia politica e di scambi di voti sulla pelle di chi chiede solo lavoro e dignità”. Muscarà denuncia un sistema che, a suo dire, umilia chi studia e lavora onestamente: “C’è chi a 50 o 56 anni, dopo una vita di sacrifici, si rimette a studiare per dare sicurezza alla propria famiglia, e poi viene tradito da un potere che muove le leve dei concorsi come pedine. Dentro gli uffici – è il sospetto che corre – basta un comando politico per risultare idonei e magari diventare dirigenti. Ma i concorsi pubblici devono essere la garanzia di tutti, non solo per Oss e bidelli quando fa comodo”. La consigliera chiede chiarezza immediata: «La Regione e l’Asl Salerno spieghino pubblicamente quali sarebbero queste criticità e fissino subito le nuove date. La sanità campana non può essere terreno di scambi elettorali né di giochi di potere. Restituite ai cittadini la trasparenza e il rispetto che meritano”.