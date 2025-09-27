ROCCARAINOLA (rgl) – Martedì 30 settembre, alle ore 19, il Consiglio Comunale di Roccarainola discuterà una mozione proposta dal presidente Giovanni Sirignano per sollecitare ufficialmente il Governo italiano a riconoscere lo Stato di Palestina. Un gesto, già intrapreso da altri enti locali, politico e simbolico che si inserisce nel più ampio contesto di mobilitazione internazionale per la pace e il rispetto dei diritti umani in Medio Oriente. La mozione impegnerà l’amministrazione comunale a richiedere al Governo italiano non solo il riconoscimento formale della Palestina, ma anche l’ammissione dello Stato come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite e l’attivazione di strumenti diplomatici e giuridici per fermare colonizzazione e annessione dei territori palestinesi occupati. L’iniziativa mira a condannare ogni forma di guerra e violenza, promuovendo la cultura della pace e dei diritti umani. Una volta approvata, la delibera sarà diffusa tra cittadini e associazioni, e trasmessa ai principali vertici istituzionali nazionali ed europei, tra cui il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Parlamento Europeo e il Presidente del Consiglio della Città Metropolitana di Napoli.