CASERTA (rgl) – Le fiamme hanno illuminato la notte di Gricignano di Aversa. Intorno alle 2, un incendio ha devastato alcune autovetture esposte in una rivendita di auto usate di via Larga, richiamando sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, partiti dal distaccamento di Aversa. All’arrivo, i pompieri si sono trovati di fronte a tre vetture completamente avvolte dal fuoco, mentre il rischio che le fiamme potessero estendersi alle altre auto parcheggiate nel piazzale rendeva la situazione ancora più critica. Grazie a un intervento tempestivo e all’impiego di un’autobotte di supporto, i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo e a mettere in sicurezza l’intera area, scongiurando danni ben più gravi. Le operazioni si sono concluse con la completa estinzione dell’incendio e la bonifica della zona interessata. Restano da chiarire le cause che hanno originato le fiamme, al momento al vaglio delle autorità competenti.