TORRE DEL GRECO (rgl) – Una rapina iniziata tra i tavoli di una gelateria e conclusa con le manette ai polsi. È questa la parabola criminale di Giuseppe C., 67enne di Ercolano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato con le accuse di rapina impropria aggravata, tentato omicidio e ricettazione. I fatti risalgono al 4 settembre scorso. È mattina presto quando l’uomo entra nel laboratorio di una gelateria di corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco. Approfittando della distrazione di un dipendente, afferra il borsello dell’uomo e si dà alla fuga a bordo di un’auto che, come accertato in seguito, era stata anch’essa rubata. Il dipendente, accortosi del furto, tenta di inseguirlo, ma viene travolto dal veicolo guidato dal 67enne, che riesce comunque a dileguarsi. La vittima riporta ferite giudicate guaribili in 20 giorni. Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Torre del Greco, supportati dalla polizia locale, hanno permesso di ricostruire l’intera dinamica grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto. Individuato e fermato, Giuseppe C. è stato condotto in carcere. Il suo fermo è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare.