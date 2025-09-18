giovedì, Settembre 18, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Pozzuoli, rubavano corrente da un anno: denunciati 9 residenti delle palazzine

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

POZZUOLI (rgl) – Un anno di energia rubata scoperto dai carabinieri. Questa mattina, i militari della stazione di Pozzuoli, in collaborazione con il personale specializzato Enel, hanno effettuato controlli nelle palazzine di via Seneca, denunciando 9 persone per furto di energia elettrica. Le indagini hanno accertato che le famiglie residenti in quattro appartamenti avevano effettuato allacci abusivi alla rete pubblica, sottraendo energia elettrica per circa un anno. Il danno economico causato all’Enel e alla collettività è ancora in fase di quantificazione.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Diplomi comprati per 6.000 euro: 10 arresti e sequestri per falso tra Emilia, Marche e Nolano
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com