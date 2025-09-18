POZZUOLI (rgl) – Un anno di energia rubata scoperto dai carabinieri. Questa mattina, i militari della stazione di Pozzuoli, in collaborazione con il personale specializzato Enel, hanno effettuato controlli nelle palazzine di via Seneca, denunciando 9 persone per furto di energia elettrica. Le indagini hanno accertato che le famiglie residenti in quattro appartamenti avevano effettuato allacci abusivi alla rete pubblica, sottraendo energia elettrica per circa un anno. Il danno economico causato all’Enel e alla collettività è ancora in fase di quantificazione.