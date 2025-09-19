SANT’ANTIMO (rgl) – Un’impronta lasciata sul vetro della cassa è stata la chiave che ha incastrato il presunto rapinatore. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un 18enne di Sant’Antimo, già sottoposto a misura restrittiva per un altro reato. Per lui è stata disposta la permanenza in casa. Il provvedimento nasce dalle indagini condotte dagli agenti del commissariato di Frattamaggiore, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, a seguito della rapina aggravata commessa lo scorso 25 gennaio in un esercizio commerciale di Sant’Antimo. Quel giorno due individui, con il volto coperto e armati di pistola, fecero irruzione nel negozio intimando al cassiere di consegnare l’incasso. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno ripreso uno dei rapinatori mentre, con la pistola in mano, colpiva con forza il vetro protettivo della cassa con l’altra mano. Proprio da quell’impatto è stata rilevata un’impronta digitale che, grazie ai rilievi della Polizia Scientifica, è risultata compatibile con il giovane ora indagato.