SANT’ANTONIO ABATE (rgl) – Non solo bustine di erba o dosi confezionate, ma addirittura un “liquore verde” ricavato dalla marijuana. È quanto hanno scoperto i carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia durante una perquisizione in casa di un 24enne di Sant’Antonio Abate, finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. I militari, setacciando ogni stanza dell’abitazione, hanno rinvenuto un barattolo di latte per neonati con all’interno 126 grammi di marijuana, oltre a circa mille euro in contanti e materiale per il confezionamento e il taglio delle dosi. Ma la sorpresa è arrivata in salone: una scatola contenente una cinquantina di bottigliette di vetro con un liquido verdastro dall’aroma inequivocabile. Si trattava di un infuso artigianale, un “liquore alla marijuana” dal potenziale stupefacente, pronto a diventare un insolito aperitivo o digestivo per clienti alla ricerca di esperienze fuori dall’ordinario. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Intanto le indagini proseguono per capire a chi fosse destinato il particolare prodotto e se esista un vero e proprio mercato dei “liquori verdi”.