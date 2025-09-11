SAN FELICE A CANCELLO (rgl) – All’alba le sirene hanno squarciato il silenzio di San Felice a Cancello: i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione, riportando in cella un 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Il blitz è scattato nella mattinata di oggi e ha portato all’arresto dell’uomo in seguito a un provvedimento emesso ieri dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli. Il 35enne dovrà scontare una pena residua di 5 anni e 4 mesi di reclusione per episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, avvenuti a San Felice a Cancello tra il 2012 e il 2014. Dopo le formalità di rito espletate in caserma, i militari hanno tradotto il prevenuto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.