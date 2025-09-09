SAN GIUSEPPE VESUVIANO (rgl) – Un’intera città passata al setaccio dalle forze dell’ordine. È quanto accaduto nella giornata di ieri a San Giuseppe Vesuviano, dove la Polizia di Stato ha coordinato un imponente servizio di controllo straordinario, coinvolgendo non solo gli agenti del locale Commissariato, ma anche i militari della Guardia di Finanza, i Carabinieri, il Reparto Prevenzione Crimine e la Polizia Locale. Le pattuglie hanno concentrato l’attenzione sulle principali arterie del centro cittadino – via Roma, via Europa, via Scudieri, via San Leonardo, corso Vittorio Emanuele e piazza Garibaldi – trasformandole in veri e propri punti di verifica per pedoni e automobilisti. I numeri dell’operazione parlano chiaro: 187 persone identificate, di cui 55 già note alle forze di polizia, 101 veicoli controllati e ben 50 violazioni al Codice della Strada contestate. A queste si aggiungono le verifiche sugli esercizi commerciali: sei le attività passate sotto la lente, con sanzioni amministrative elevate per un totale di circa 11.200 euro.