Sala Consilina, scooter contro auto: perde la vita un sedicenne

SALA CONSILINA (rgl) – Una tragedia che ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Sala Consilina si è consumata nella serata di ieri in via Taverne, nel cuore del Vallo di Diano. Nicola Spolzino, 16 anni, ha perso la vita dopo che lo scooter su cui viaggiava si è scontrato violentemente con una Citroën C3 guidata da una donna di 43 anni. Alla guida del mezzo a due ruote c’era proprio la vittima, un giovane molto conosciuto in paese, che stava percorrendo la strada insieme a un coetaneo originario di Teggiano, rimasto ferito. L’impatto è stato devastante: lo scooter è finito sotto l’automobile e uno dei due ragazzi è rimasto incastrato. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale che, con l’ausilio di speciali cuscini wetter, hanno sollevato la vettura per estrarre il giovane, già in condizioni disperate. Nonostante la corsa in ambulanza verso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla e il ricovero d’urgenza in rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate. Il passeggero, anch’egli sedicenne, è stato stabilizzato dai sanitari del 118 e successivamente trasferito all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Le sue condizioni restano serie, per i traumi agli arti inferiori, ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna alla guida della vettura, in stato di shock, ha riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, che dovranno chiarire la dinamica dell’incidente, mentre la comunità locale si stringe attorno al dolore della famiglia, colpita proprio alla vigilia dei festeggiamenti in onore del santo patrono.