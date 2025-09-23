NAPOLI (rgl) – Un eroe che non muore mai: Napoli ha ricordato questa mattina l’82º anniversario del sacrificio del vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla Memoria”. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Santa Chiara, dove riposano le spoglie del giovane carabiniere che a soli 23 anni offrì la propria vita per salvare 22 civili innocenti durante l’occupazione nazista del 1943. La commemorazione è iniziata con la deposizione di una corona d’alloro sulla sua tomba, seguita dalla Santa Messa celebrata dal cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, che ha ricordato il sacrificio di D’Acquisto come “testimonianza luminosa di altruismo, coraggio e amore per la giustizia”. Accanto alla famiglia, rappresentata dalla nipote Milena, erano presenti autorità civili e militari, oltre a numerosi amici dell’Arma che hanno voluto stringersi attorno alla memoria di un eroe simbolo della Resistenza italiana. Il momento conclusivo della cerimonia ha visto il generale di corpo d’Armata Marco Minicucci, vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e comandante interregionale Ogaden, consegnare l’attestato di Carabiniere Benemerito all’artista napoletano di fama internazionale Lello Esposito, da anni legato all’Arma con mostre e progetti che intrecciano arte e memoria. Il gesto eroico di D’Acquisto – che il 23 settembre 1943 si offrì volontariamente come unico responsabile dell’esplosione che aveva causato la morte di due soldati tedeschi, salvando così 22 innocenti dalla fucilazione – resta inciso nella coscienza collettiva come esempio eterno di dedizione al dovere e amore per il prossimo.